Son Dakika Haberleri: Tramvay Durağına Yuva Yapan Arılar Seferleri Aksattı

Tramvay Durağına Yuva Yapan Arılar Seferleri Aksattı

36 dakika önce

Avustralya'nın Melbourne şehrinde tramvay istasyonundaki bilgi butonuna arıların yuva yapması yüzünden seferler aksadı.

Tramvay Durağına Yuva Yapan Arılar Seferleri Aksattı, System.String[]
Avustralya'nın Melbourne şehrinde tramvay istasyonundaki bilgi butonuna arıların yuva yapması yüzünden seferler aksadı.

Avustralya'nın Melbourne şehrinde yaşayanlar ilginç bir olaya tanıklık etti. Şehrin merkezinde sabah saatlerinde işe gitmek için tramvayı kullanmak isteyenler, arıların istila ettiği durakta tramvayı kullanamadı. Özel işletmeye ait olan hattın Twitter hesabından yapılan açıklamada durağın kullanılamadığı duyuruldu. Tramvay hattını kullanmak isteyenler, 10 dakika yürüme mesafesindeki diğer durağa yönlendirildi. Arı yuvasının 2 saat süren çabalar sonucu dağıtılmasından sonra hayat normale dönerken, ortaya ilginç görüntüler çıktı. - MELBOURNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:38 Kaynak: İHA

Sabah, Avustralya, Güncel
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