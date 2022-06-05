Tramvay durağında yankesicilik yapan 2 kadın yakalandı - Son Dakika
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Tramvay durağında yankesicilik yapan 2 kadın yakalandı

05.06.2022 13:56
Tramvay durağında yankesicilik yapan 2 kadın yakalandı

İstanbul'da Fatih Aksaray tramvay durağında yankesicilik yöntemi ile yolcuların eşyalarını çalan 2 kadın şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul'da Fatih Aksaray tramvay durağında yankesicilik yöntemi ile yolcuların eşyalarını çalan 2 kadın şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Fatih Aksaray tramvay durağında kalabalıktan faydalanan 2 kadın, yolcuların eşyalarını çaldı. Aynı bölgede peş peşe gelen yankesicilik ihbarları üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Indıra S ve Elvısa F isimli şüpheliler aynı durakta Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltın alındı. Indıra S.'nin 10, Elvısa F isimli şüphelinin ise 1 suç kaydığı olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri biten şahıslar adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tramvay durağında yankesicilik yapan 2 kadın yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tramvay durağında yankesicilik yapan 2 kadın yakalandı - Son Dakika
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