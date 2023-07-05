Tramvay Durakları Harita ve Durak İsimleri, Saatleri Nedir?

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TRAMVAY DURAKLARI HARİTA

Hattın ilk etabı, Sirkeci ile Aksaray arasında inşa edilmiş ve 1992 yılında açılmıştır. Topkapı ve Zeytinburnu yönlerine bağlanan hat, daha sonra Eminönü İstasyonu'na kadar uzatılmıştır. 30 Ocak 2005 tarihinde de Galata Köprüsü üzerinden geçerek Fındıklı'ya bağlanmıştır.

29 Haziran 2006 tarihinde açılan Kabataş istasyonu ile, F1 Taksim - Kabataş Füniküler Hattı üzerinden M2 Yenikapı Hacıosman Metro Hattı ile bağlantısı kurulmuş ve bu şekilde 4. Levent ile Atatürk Havalimanı arasında raylı sistemler ile ulaşım imkânı sağlanmıştır. 2006 yılında hizmete alınan ve yüksek tabanlı tramvay araçları ile işletilmekte olan T2 Zeytinburnu - Bağcılar Hattı'nın tüm istasyonları, sadece bir hafta sonunda alçak tabanlı tramvaylar ile uyumlu hale getirilmiş ve 3 Şubat 2011 tarihinde T1 Hattı ile birleştirilmiştir. Bu çalışma ile Bağcılar'dan Kabataş'a aktarmasız raylı ulaşım sağlanmıştır.

TRAMVAY DURAK İSİMLERİ?

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı

T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı

T4 Topkapı - Mescid-i Selam Tramvay Hattı

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı

TRAMVAY DURAKLAR ARASI KAÇ DAKİKA?

1 Kasım 2003 tarihinde hizmete giren Kadıköy - Moda Tramvay Hattı'nın uzunluğu 2,6 km'dir ve hatta toplam 11 istasyon yer almaktadır. 5 adet tramvay aracının çalıştığı Kadıköy - Moda Tramvay Hattı, Kadıköy Meydanı'ndan başlamakta ve otobüs özel yolu üzerinden Bahariye Caddesi'ne ulaşmaktadır. Bahariye Caddesi'ni takip ederek Moda'ya ulaşan hat, Moda Caddesi üzerinden tekrar Kadıköy Meydanı'na ulaşmaktadır.

İşletme Bilgileri

Hat Uzunluğu:2,6 Km.

İstasyon Sayısı: 11

Araç Sayısı: 5

Sefer Süresi: 20 Dk.

İşletme Saatleri:

Hafta İçi : 06:55 – 21:00

Cumartesi : 08:30 – 21:00

Pazar: 10:00 – 20:00

* Kadıköy'den hareket eden ilk ve son araç saatleridir, seferlerde işletmeye bağlı olarak değişiklikler meydana gelebilir. Bu saatler bilgilendirme amacı ile verilmiştir.

Günlük Yolcu Sayısı: 5.000 Yolcu

Günlük Sefer Sayısı: 99

Sefer Sıklığı: 7 Dk. (Pik Saatte)