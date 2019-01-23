Tramvay Duraklarına Solar Şarj İstasyonu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen "Solar şarj istasyonu, yolcu yoğunluğu olan Gazimuhtarpaşa Tramvay Durağı ve Gaziantep Üniversite Tramvay Durağı'na yerleştirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen "Solar şarj istasyonu, yolcu yoğunluğu olan Gazimuhtarpaşa Tramvay Durağı ve Gaziantep Üniversite Tramvay Durağı'na yerleştirildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, tramvay duraklarında bekleyen vatandaşlara ücretsiz şarj imkanı sunan Büyükşehir Belediyesi, güneş enerjisinden elektrik enerjisi üreten solar şarj istasyonunu, prototip olarak geliştirdi.



Büyükşehir Belediyesi, iletişim yöntemlerinin değişimine paralel olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında geliştirdiği istasyonu, telefonun enerjisi azaldığında kitle iletişimini, kişilerarası iletişime dönüştürecek bir ortam oluşturmak amacıyla tasarladı.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Ekolojik Kent Tasarım Müdürlüğünce hayata geçirilen solar şarj istasyonu, adını kullanıcıların ürünü kullanırken karşılıklı olarak birbirine bakan ve iletişim ortamı oluşturan tasarımından aldı.



Enerjisinin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağladığından çevreye duyarlı bir profil sergileyen ürün, güneş panelleri sayesinde kablolu ve kablosuz şarj imkanı sundu.



Altı cep telefonunu aynı anda şarj edebilecek solar şarj istasyonun tasarımında, dönüştürülebilir ve doğal olması düşünülerek iroko ahşap malzemesi kullanıldı. Ürünün metal kısmındaysa, ürüne hibrit bir duruş kazandırmak ve dış mekana uyum sağlaması amacıyla taşlanmış krom malzeme yer aldı.

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