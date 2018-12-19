Son Dakika Haberleri: Tramvay Hat Çalışmaları Nedeniyle Bu Yollar Trafiğe Kapanacak

Tramvay Hat Çalışmaları Nedeniyle Bu Yollar Trafiğe Kapanacak

3 saat önce

Eskişehir'de yapımı devam eden yeni tramvay hatları inşaatı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Tramvay Hat Çalışmaları Nedeniyle Bu Yollar Trafiğe Kapanacak, System.String[]
Eskişehir'de yapımı devam eden yeni tramvay hatları inşaatı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yapımı süren yeni tramvay hattı inşaatları nedeniyle bazı güzergahların kapatılacağı belirtilerek, "İlimiz merkezinde yapımı sürdürülen tramvay hatları inşaatı kapsamında Gazi Yakup Satar Caddesi üzerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle 23 Aralık 2018 ile 8 Ocak 2019 tarihleri arasında Gazi Yakup Satar Caddesinin Gaffar Okkan Caddesi Kavşağı ile Hatboyu Caddesi Kavşağı arasında kalan bölümünde Hatboyu Caddesi istikametindeki şeridi araç trafiğine kapatılarak, çevreyolu istikametinden il merkezine gelişte araç trafiği Gaffar Okkan Caddesine yönlendirilecektir. Gazi Yakup Satar Caddesinin belirtilen bölümünün araç trafiğine kapatılması nedeniyle sürücülerimizin Gaffar Okkan Caddesi, Sıhhiye Kavşağı istikametinde meydana gelecek trafik yoğunluğundan etkilenmemeleri için alternatif güzergahları kullanmaları uygun olacaktır. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur" diye bildirildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:24 Kaynak: İHA

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