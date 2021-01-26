Tramvay hatlarında elektrik kesintisi ulaşımı aksattı - Son Dakika

Tramvay hatlarında elektrik kesintisi ulaşımı aksattı

Sokağa çıkma kısıtlamasına az bir süre kala tramvaylar oldukları yerde durdu, vatandaşlar yollarına yürüyerek devam etmek zorunda kaldı

Trafik ışıkları da yanmayınca kavşaklarda büyük bir karmaşa yaşandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de dün akşam saatlerinde tramvay hatlarında yaşanan ve ekiplerinin çalışmaları sonucu giderilen elektrik kesintisi ulaşımı aksatırken, bir süre trafiği olumsuz yönde etkiledi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına az bir süre kala yaşanan enerji kesintisiyle olduğu yerde kalan tramvaylardaki vatandaşlar yollarına yürüyerek devam etmek zorunda kaldı. Trafik ışıklarının da sönmesi ile birlikte kavşaklarda araç ve yaya geçişlerinde bir karmaşa yaşandı.

Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesi (ESTRAM)'nin kendi enerji dağıtım hatlarında meydana gelen arıza sebebi ile yaşandığı öğrenilen kesinti sebebi ile kent genelindeki bütün tramvay hatlarında ulaşım durdu. Tramvaylar oldukları yerde beklerken, araç ulaşımını da düzenleyen trafik ışıkların sönmesi yaklaşık bir saat karmaşa yaşanmasına sebep oldu. Elektrik dağıtım şirketi ve ESTRAM teknik ekiplerinin yardımlaşması ile arıza giderilince ulaşım yeniden normale döndü.

Elektrik kesintisinden dolayı yol ortasında kalan tramvaylardan inerek yollarına devam etmeye çabalayan insanlar mağduriyetlerini ve sitemlerini aktardı. Bacaklarından rahatsız olan Nezire Bakmak "Buraya kadar yürüdüm, ama daha fazla yürüyemem. Bacaklarım ağrıdı. Bekliyorum ne zaman düzeleceğini. Enerji kesintisi olduğunu söylüyorlar" dedi.

Tramvayda müzik yaparak geçimlerini sağlayan ve evlerine gitmeye çalışan Sedat Topaç ile Doğukan Aydemir "Tramvaya bindik, bir durak gidemeden durdu. Elektrik kesildi dediler. Anlayabilmiş değiliz. Evimiz uzakta mecburen bekliyoruz. Mağduruz. Bekliyoruz. Evimizde çok uzak gidemiyoruz. Sokağa çıkma yasağı başladığında ne yapacağız bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.