Son Dakika Haberleri: Tramvay Hatlarından Kablo Hırsızlığı Uyarısı

Tramvay Hatlarından Kablo Hırsızlığı Uyarısı

1 saat önce

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin, merkez Odunpazarı ilçesi 71 Evler-Şehir Hastanesi-75. Yıl Mahallesi güzergahında devam eden tramvay hattı çalışmalarında enerji nakil kablolarına zarar verilerek bir kısmı çalındı.

Tramvay Hatlarından Kablo Hırsızlığı Uyarısı, System.String[]
Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin, merkez Odunpazarı ilçesi 71 Evler-Şehir Hastanesi-75. Yıl Mahallesi güzergahında devam eden tramvay hattı çalışmalarında enerji nakil kablolarına zarar verilerek bir kısmı çalındı.

Belediyeden yapılan açıklamada, söz konusu hatlara elektrik enerjisi verilmeye başlandığını duyuruldu.

Emniyet güçlerinin de konuyla yakından ilgilendiği belirtilen açıklamada, "3 kilometrelik Şehir Hastanesi tramvay hattında enerji nakil kablolarının bir kısmı çalınmış, bir kısmı ise zarar görmüştür. Hatlara enerji verilmeye başlandı.Yapılan hırsızlıkların can kaybına yol açabileceğini belirtiyoruz. Ölüm riski var." ifadeleri kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:41 Kaynak: AA

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