Tramvay hattı üzerine iki yaya üst geçidi yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tramvay hattı üzerine iki yaya üst geçidi yapılacak - Son Dakika

Tramvay hattı üzerine iki yaya üst geçidi yapılacak

6 saat önce

Akçaray Tramvay hattı güzergahındaki Kongre Merkezi ve Eğitim Kampüsü duraklarına üst geçit inşa edilecek.

Tramvay hattı üzerine iki yaya üst geçidi yapılacak, System.String[]

Akçaray Tramvay hattı güzergahındaki Kongre Merkezi ve Eğitim Kampüsü duraklarına üst geçit inşa edilecek.


Akçaray tramvay hattını vatandaşların hizmetine sunarak İzmit ilçe merkezinde ulaşımı kolaylaştıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tramvay hattı üzerindeki çalışmalarına devam ediyor. Tramvay hattı üzerinde yayaların duraklardan ulaşımlarını rahat bir şekilde yapabilmesi için Kongre Merkezi ve Eğitim Kampüsü duraklarına iki yeni yaya üst geçidi inşa edilecek.


Proje çalışmaları kapsamında vatandaşların Akçaray ile Kocaeli Kongre Merkezi ve okullar gölgesine, Kongre Merkezi ve Eğitim Kampüsü duraklarından rahat bir şekilde ulaşabilmesi için iki yaya üst geçidi inşa edilecek. Fen İşleri Daire Başkanlığı çalışmaları dahilinde Eğitim Kampüsü durağına 45 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğinde, Kongre Merkezi Durağına 62 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğinde iki yaya üst geçidinin inşa edilmesi planlanıyor. Kısa süre içerisinde ihalesi yapılacak olan her iki üst geçitte asansörlü olacak.


Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğü Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü ve Şehir Hastanesi yolu için İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesinde çalışma başlattı. Çalışma süresinde ulaşım için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçici güzergah oluşturuldu. Geçici güzergah kapsamında araçlar Boğazova Caddesi, Çavdar Sokak ve Yuva Sokağı kullanacak. Geçici güzergah uygulaması çalışma süresince devam edecek. Çalışma kapsamında İzmit ilçesi tem otoyoluna paralel uzanan Zübeyde Hanım Caddesi araç trafiğine kapatıldı. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:39 Kaynak: İHA
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