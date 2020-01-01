Tramvay hattının katener teli zarar gördü, seferler durdu - Son Dakika

Kabataş- Bağcılar tramvay hattının Beyazıt durağı yakınlarında katener telinin zarar görmesi sonucu Beyazıt-Yusufpaşa arasında tramvay seferleri durdu.



T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında Beyazıt durağı yakınlarında katener telinin zarar görmesi sonucu Beyazıt-Yusufpaşa arasında çift taraflı tramvay seferleri durdu. Ekipler telleri tamir etmek için çalışmalara başlarken, Beyazıt-Yusufpaşa arasında seferler İETT otobüsleri sağlanıyor. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bir iş makinesinin katener hattına zarar vermesi nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaktadır. Beyazıt-Yusufpaşa arasında İETT otobüsleri ile ulaşım sağlanmaktadır" denildi.



Ekiplerin telleri tamir etme çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL