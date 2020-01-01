Tramvay hattının katener teli zarar gördü, seferler durdu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tramvay hattının katener teli zarar gördü, seferler durdu - Son Dakika

Tramvay hattının katener teli zarar gördü, seferler durdu

6 saat önce

Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Beyazıt durağı yakınlarında katener telinin zarar görmesi sonucu Beyazıt-Yusufpaşa arasında tramvay seferleri durdu.

Tramvay hattının katener teli zarar gördü, seferler durdu, System.String[]

Kabataş- Bağcılar tramvay hattının Beyazıt durağı yakınlarında katener telinin zarar görmesi sonucu Beyazıt-Yusufpaşa arasında tramvay seferleri durdu.


T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında Beyazıt durağı yakınlarında katener telinin zarar görmesi sonucu Beyazıt-Yusufpaşa arasında çift taraflı tramvay seferleri durdu. Ekipler telleri tamir etmek için çalışmalara başlarken, Beyazıt-Yusufpaşa arasında seferler İETT otobüsleri sağlanıyor. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bir iş makinesinin katener hattına zarar vermesi nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaktadır. Beyazıt-Yusufpaşa arasında İETT otobüsleri ile ulaşım sağlanmaktadır" denildi.


Ekiplerin telleri tamir etme çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Bağcılar, Kabataş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 10:00 Kaynak: İHA
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