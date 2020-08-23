Tramvay içerisinde yankesicilik - Son Dakika

Bağcılar- Kabataş tramvay hattında yankesicilik yöntemiyle bir vatandaşın 150 TL'sini çalan yabancı uyruklu şahsı, duraktaki vatandaşlar kaçarken yakalayıp polise teslim etti. Parası çalınan vatandaş, "Arkadan bir el sanki akrep gibi cebime sokuldu. Sonra parama baktım 300 TL vardı 150 TL'sini çalmış" dedi.

Bağcılar-Kabataş tramvay hattında dün gece saat 23.00'de meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Yusufpaşa tramvay durağından Kabataş istikametine giden yabancı uyruklu bir şahıs, Ethem Numan'ın arka cebinden 150 TL'sini alıp arkadaşına verdi. Parayı alan hırsız kaçmaya başladı. Durumu fark eden Numan ve vatandaşlar hırsızı yakalayıp tramvayın güvenlik kulübesine götürdü. Olay yerine gelen polis ekiplerine, çalınan paranın 150 TL olduğunu söyleyen Numan hırsızdan şikayetçi oldu. Bunun üzerine hırsız Şehremini Polis Karakolu'na götürüldü. Parayı yankesicilik yöntemiyle Numan'ın cebinden alan diğer hırsız ise kaçtı.

"Arkadan bir el sanki akrep gibi cebime sokuldu"

Yaşadıklarını anlatan Ethem Numan, "Ben tramvaya bindim. Sonra arkadan bir el sanki akrep gibi cebime sokuldu. Elini çektiği zaman parmağını gördüm. Bende parama baktım 300 TL vardı 150 TL'sini çalmış. Üstünü aradım bende yok diyor. Bir arkadaşı daha vardı o kaçtı" dedi.

"Bende arkamı dönüp yakaladım"

Hırsızı yakalayan bir vatandaş, "Ben tam çıkıyordum arkamdan bağırdılar tutun tutun diye bende arkamı dönüp yakaladım. Daha sonra diğer arkadaşlar geldi yardım ettiler" şeklinde konuştu. - İSTANBUL