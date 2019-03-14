Son Dakika Haberleri: Tramvay ile Halk Otobüsü Çarpıştı

Tramvay ile Halk Otobüsü Çarpıştı

44 dakika önce

Eskişehir'de bir halk otobüsü ile tramvayın çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Tramvay ile Halk Otobüsü Çarpıştı, System.String[]
Eskişehir'de bir halk otobüsü ile tramvayın çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Alınan bilgiye göre kaza; Atatük Bulvarı ile Dr. Sadık Ahmet Bulvarının kesiştiği noktada yaşandı. Atatürk Bulvarı durağından Osmangazi yönüne kalkış yapan tramvay, bu sırada bulvar yönüne dönmek için raylardan geçmeye çalışan 26 BN 808 plakalı halk otobüsüne yandan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, tramvay ve otobüste maddi hasar meydana geldi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:15 Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yeni Satın Aldığı Otomobiliyle Kaza Yaptı, Kaskosunu Sordu "Dur" İhtarına Uymayan Şahıs, Polislerin Üzerine Kimyon Atarak Kaçmaya Çalıştı

Öğrencisinin Velisi ile İlişki Yaşayan Öğretmen Beraat Etti EPDK'den Sanayi Abone Grubu Sayılacak Tesislerde Değişiklik Kararı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 13:59:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tramvay ile Halk Otobüsü Çarpıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]