Son dakika haberleri... Tramvay ile peron arasına sıkışan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Aksaray durağında peron ile tramvay arasına sıkışan kişi yaralandı.

Aksaray tramvay istasyonunda Kabataş yönündeki peronda bekleyen ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, hareket halindeki tramvay ile peron arasında sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tramvay seferleri iki yönlü durdurulurken, itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, hastaneye sevk edildi.

Seferlerin durması nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluştu.

Çalışmaların ardından seferler normale döndü.