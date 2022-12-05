Eyüpsultan'da 19 kişinin yaralandığı tramvay-İETT otobüsü kazasının görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da sabah saatlerinde korkutan bir kaza meydana geldi. Eyüpsultan'da tramvay ve İETT otobüsü çarpıştı. Alınan bilgiye göre, Alibeyköy'de meydana gelen kazanın ardından, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

19 KİŞİ YARALANDI

Kaza nedeniyle tramvay raydan çıkarken otobüs de yoldaki başka bir araca çarptı. Kazada 4'ü ağır 19 kişi yaralandı. İETT otobüsünde sıkışan 1 kişi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

OTOBÜS BÖLGEDEN KALDIRILACAK

Yaralıların ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldığı ve kaza yerinde yaralı kalmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen vinç ve çekici ile İETT otobüsünün kaldırılma çalışması ise sürüyor. Otobüsten gelen yoğun yakıt sızıntısı nedeniyle itfaiye alana köpüklü su sıktı.