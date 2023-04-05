Otomobil tramvay istasyonuna daldı, yolcular faciadan saniyelerle böyle kurtuldu - Son Dakika
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Otomobil tramvay istasyonuna daldı, yolcular faciadan saniyelerle böyle kurtuldu

05.04.2023 18:51

Otomobil tramvay istasyonuna daldı, yolcular faciadan saniyelerle böyle kurtuldu Samsun'da kontrolden çıkan bir otomobil tramvay istasyonuna daldı.

Otomobil tramvay istasyonuna daldı, yolcular faciadan saniyelerle böyle kurtuldu

SAMSUN - Samsun'da kontrolden çıkan bir otomobil tramvay istasyonuna daldı. O sırada istasyonda bekleyen yolcuların kıl payı kurtulduğu anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaza, Atakum ilçesi Pelitköy Tramvay İstasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AFV 738 plakalı otomobili kullanan kişi yokuş aşağı inerken direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu tramvay istasyonuna daldı. Bu sırada durakta bekleyen 5 öğrenciyi ve yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadını teğet geçen otomobil istasyona çarparak durdu. Facianın eşiğinde dönüldüğü kazada yaralanan olmazken arabada ve istasyonda maddi hasar oluştu. İstasyona giren aracı vatandaşlar elbirliği ile raylı sistem dışına iterken tramvay seferleri ise bir süre aksadı. Otomobilin kaldırılmasıyla birlikte raylı sistem tekrar ulaşıma açıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil tramvay istasyonuna daldı, yolcular faciadan saniyelerle böyle kurtuldu - Son Dakika


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