Tramvay otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Tramvay otomobile çarptı: 1 yaralı
Bağcılar-Kabataş seferini gerçekleştiren tramvay, Güngören istasyonunda sönüş alan bir otomobile çarptı.
Bağcılar-Kabataş seferini gerçekleştiren tramvay, Güngören istasyonunda sönüş alan bir otomobile çarptı. Kazada bir kişi yaralanırken bu istikamette seferler kısa durduruldu.
Kaza, Güngören'de tramvay istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre; Bağcılar Kabataş T1 hattında sefer gerçekleştiren tramvay Güngören istasyonu yakınında tramvay yolu üzerinden dönüş alan Opel marka bir otomobile çarptı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hafifi şekilde yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede önlem alırken tramvay seferleri tek yönlü olarak bir süreliğine durduruldu. Kazaya karışan otomobil ve tramvayın çekilmesinin ardından seferlerin normale döneceği kaydedilirken polis ekipleri kazaya ilişkin incelme başlattı. - İSTANBUL
Son Dakika Son Dakika! BM Yemen raporu: Suudi Arabistan ve BAE Yemen'de muhtemelen savaş suçu işliyor Cenk Tosun'dan transfer iddialarına yanıt: Dizim tam iyileşmedi, beni neden transfer etsinler ki? İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı Son Dakika! İstanbul'un ardından Ankara'da da ulaşımda yeni kurallar: Metroda kapasitenin yarısı, otobüslerde 3'te 1'i kadar ayakta yolcu alınacak Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi 2020'de denizlerdeki en büyük keşif oldu Koronavirüs tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için kritik 24 saat Ülkücü gençler, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 12 ada için yürüdü Kahvaltı polemiğinde Demirtaş'tan Akşener'e yanıt geldi: İyi niyetimi ortaya koydum Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu Koronavirüs otomobil sektörünü dize getirdi: İkinci çeyrekte 11 milyar euro kaybettiler Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı Haftanın iki günü kırmızı akan su kadar, rivayeti de dikkat çekiyor Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi