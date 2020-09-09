Tramvay otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Tramvay otomobile çarptı: 1 yaralı

Bağcılar-Kabataş seferini gerçekleştiren tramvay, Güngören istasyonunda sönüş alan bir otomobile çarptı.

Tramvay otomobile çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Bağcılar-Kabataş seferini gerçekleştiren tramvay, Güngören istasyonunda sönüş alan bir otomobile çarptı. Kazada bir kişi yaralanırken bu istikamette seferler kısa durduruldu.

Kaza, Güngören'de tramvay istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre; Bağcılar Kabataş T1 hattında sefer gerçekleştiren tramvay Güngören istasyonu yakınında tramvay yolu üzerinden dönüş alan Opel marka bir otomobile çarptı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hafifi şekilde yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede önlem alırken tramvay seferleri tek yönlü olarak bir süreliğine durduruldu. Kazaya karışan otomobil ve tramvayın çekilmesinin ardından seferlerin normale döneceği kaydedilirken polis ekipleri kazaya ilişkin incelme başlattı. - İSTANBUL

Bağcılar, Güngören, Kabataş, Tramvay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 15:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tramvay otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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