Son Dakika › Güncel › Tramvay projesi için fizibilite çalışması yapıldı - Son Dakika
Tramvay projesi için fizibilite çalışması yapıldı
6 saat önce
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, RAYSİMAŞ Raylı Sistemler Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. yetkilileri ile tramvay projesinin fizibilite çalışmaları hakkında bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:44 Kaynak: İHA
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, RAYSİMAŞ Raylı Sistemler Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. yetkilileri ile tramvay projesinin fizibilite çalışmaları hakkında bir araya geldi.
Belediye Başkanı Mehmet Sarı, TCDD ve TÜRKSAT gibi güçlü kuruluşların bir iştiraki olarak faaliyet göstermekte olan RAYSİMAŞ Raylı Sistemler Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. yetkilileri ile bir araya gelerek, Hafif Raylı Sistem Projesi ile ilgili fizibilite çalışmalarında bulunmak üzere bir çalışma ziyaretinde bulundular. Kurumun yönetici, mühendis ve uzmanları ile proje çalışmalarına yönelik istişarelerin yapıldığı toplantının sonrasında, saha ziyareti ve yapılacak çalışmalar değerlendirildi. - AMASYA
Son Dakika "Türkiye'ye bağlanmak korkunç" diyen KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan yeni açıklama: Sözlerimin arkasındayım İdlib'e komando, ZPT, obüs ve mühimmat sevkıyatı yapıldı Prof. Övgün Ahmet Ercan'dan korkutan deprem uyarısı: 1. Ordu ivedilikle eğitilmelidir Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter'dan duyurdu: Hazırız, yarını bekleyin