Tramvay projesi için fizibilite çalışması yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tramvay projesi için fizibilite çalışması yapıldı - Son Dakika

Tramvay projesi için fizibilite çalışması yapıldı

6 saat önce

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, RAYSİMAŞ Raylı Sistemler Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. yetkilileri ile tramvay projesinin fizibilite çalışmaları hakkında bir araya geldi.

Tramvay projesi için fizibilite çalışması yapıldı, System.String[]

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, RAYSİMAŞ Raylı Sistemler Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. yetkilileri ile tramvay projesinin fizibilite çalışmaları hakkında bir araya geldi.


Belediye Başkanı Mehmet Sarı, TCDD ve TÜRKSAT gibi güçlü kuruluşların bir iştiraki olarak faaliyet göstermekte olan RAYSİMAŞ Raylı Sistemler Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. yetkilileri ile bir araya gelerek, Hafif Raylı Sistem Projesi ile ilgili fizibilite çalışmalarında bulunmak üzere bir çalışma ziyaretinde bulundular. Kurumun yönetici, mühendis ve uzmanları ile proje çalışmalarına yönelik istişarelerin yapıldığı toplantının sonrasında, saha ziyareti ve yapılacak çalışmalar değerlendirildi. - AMASYA

Mehmet Sarı, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:44 Kaynak: İHA
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