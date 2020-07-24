Tramvay seferleri durunca binlerce kişi Ayasofya Camii'ne yürüdü - Son Dakika

AYASOFYA Camii'nde kılınacak Cuma namazı için yoğunluğun artması nedeniyle tramvay seferleri kısmi olarak durduruldu. Binlerce kişi de tramvay hattından Ayasofya Camii 'ne yürüdü.

86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nde geniş güvenlik önlemleri alındı. Günün ilk saatlerinden itibaren Ayasofya Camii önüne akın edenler yoğunluğa neden oldu. Yoğunluk daha da artmaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi de tramvay seferlerini kısmi olarak durdurdu.