Tramvay seferleri normale döndü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tramvay seferleri normale döndü - Son Dakika

Tramvay seferleri normale döndü

6 saat önce

Şahin BOZKURT/ KABATAŞ-Bağcılar tramvay hattının Beyazıt durağı yakınlarında iş makinesinin katener hattına zarar vermesi sebebiyle tramvay seferlerinde aksama oldu.

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Şahin BOZKURT/ KABATAŞ- Bağcılar tramvay hattının Beyazıt durağı yakınlarında iş makinesinin katener hattına zarar vermesi sebebiyle tramvay seferlerinde aksama oldu. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından tramvay seferleri normale döndü.

Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Beyazıt İstasyonu yakınlarında, bir iş makinesi araçlara enerji iletiminin yapıldığı katener hattına zarar verdi. Arıza nedeniyle seferler Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaya başlandı. Beyazıt-Yusufpaşa istasyonları arasındaki ulaşım ise İETT otobüsleriyle sağlandı. Katener tellerinin onarım çalışması başlatıldı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından tramvay seferleri normale döndü.


Bağcılar, Kabataş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:42 Kaynak: DHA
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TRAMVAY SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ
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