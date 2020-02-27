Tramvay seferlerinde aksama (1) - Son Dakika

Tramvay seferlerinde aksama (1)
6 saat önce
Ersan SAN / İstanbul'da tramvay seferlerinde aksama yaşanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:10 Kaynak: DHA
Ersan SAN/ İstanbul'da tramvay seferlerinde aksama yaşanıyor. Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle seferler Topkapı- Karadeniz istasyonları arasında yapılırken, bazı duraklarda yoğunluk oluştu. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, "T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz, Topkapı-Karadeniz istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.
Son Dakika Kırıkkale'de çitçilerin ürettiği yöresel ürünler, valilik tarafından satılıyor İstanbul-doktoru tehdit etti, gazeteden özür ilanı yayımladı Metro istasyonundaki sapığın ifadesi ortaya çıktı: Bir anlık gafletle cinsel organımı çıkardım Kerem Deveci: En karanlık anda size cesaret veren şey ideallerinizdir