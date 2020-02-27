Tramvay seferlerinde aksama (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tramvay seferlerinde aksama (1) - Son Dakika

Tramvay seferlerinde aksama (1)

6 saat önce

Ersan SAN / İstanbul'da tramvay seferlerinde aksama yaşanıyor.

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Ersan SAN/ İstanbul'da tramvay seferlerinde aksama yaşanıyor. Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle seferler Topkapı- Karadeniz istasyonları arasında yapılırken, bazı duraklarda yoğunluk oluştu. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, "T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz, Topkapı-Karadeniz istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.


İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:10 Kaynak: DHA
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