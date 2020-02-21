Tramvay seferlerinde aksama - Son Dakika
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Tramvay seferlerinde aksama

7 saat önce

Bağcılar tramvay hattında Gülhane istasyonu bölgesinde katener teline ağaç devrilmesi nedeniyle, seferlerde aksama yaşanıyor.

KABATAŞ- Bağcılar tramvay hattında Gülhane istasyonu bölgesinde katener teline ağaç devrilmesi nedeniyle, seferlerde aksama yaşanıyor. Seferler Kabataş- Karaköy ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında Gülhane istasyonu bölgesinde katener teline ağaç devrilmesi nedeniyle, seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

Tramvay seferlerinde aksama

Bağcılar, Kabataş, Gülhane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:15 Kaynak: DHA
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