Tramvay seferlerinde aksama-2 - Son Dakika

Şahin BOZKURT/ KABATAŞ- Bağcılar tramvay hattında katener telinin kopması nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Seferler Kabataş-Çapa ve Bağcılar- Cevizlibağ istasyonları arasında yapıldı. Katener telini tamir etmek için gelen ekiplerin çalışması devam ediyor.

Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Akşemsettin-Çapa durakları arasında katener telinin kopması sebebiyle seferlerde aksama yaşandı. Seferler Kabataş-Çapa ve Bağcılar-Cevizlibağ istasyonları arasında yapıldı. Akşemsettin ve Çapa duraklarından ulaşım İETT otobüsleriyle devam etti. Bazı vatandaşların tramvay yolunda duraklar arasında yürüdüğü görüldü. Katener telini tamir eden ekiplerin çalışması devam ediyor.