Tramvay seferlerinde "bakım" düzenlemesi - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesince, tramvay hattında yapılacak bakım çalışmaları dolayısıyla, bugünkü seferlerde değişiklik yapılacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bakım çalışmaları süresince, bugün 20.00'dan itibaren Otogar- Kampüs durakları arasında tramvay seferleri yapılmayacak.

Bakım esnasında Alaaddin-Otogar arası seferler tramvay ile yapılmaya devam edecek. Otogar-Kampüs arasındaki seferlerse otobüs ile gerçekleştirilecek.

Bisiklet tramvayının 20.20 seferi de yapılmayacak.

Bakım çalışmaları gece tamamlanacak ve seferler 11 Eylül Cuma sabahı itibarıyla normal seyrinde devam edecek.