Tramvay seferlerinde "bakım" düzenlemesi - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesince, tramvay hattında yapılacak bakım çalışmaları dolayısıyla, bugünkü seferlerde değişiklik yapılacağı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bakım çalışmaları süresince, bugün 20.00'dan itibaren Otogar- Kampüs durakları arasında tramvay seferleri yapılmayacak.
Bakım esnasında Alaaddin-Otogar arası seferler tramvay ile yapılmaya devam edecek. Otogar-Kampüs arasındaki seferlerse otobüs ile gerçekleştirilecek.
Bisiklet tramvayının 20.20 seferi de yapılmayacak.
Bakım çalışmaları gece tamamlanacak ve seferler 11 Eylül Cuma sabahı itibarıyla normal seyrinde devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 14:15 - Kaynak: AA
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