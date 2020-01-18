Tramvay tacizcisi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tramvay tacizcisi tutuklandı - Son Dakika

Tramvay tacizcisi tutuklandı

6 saat önce

Eskişehir'de, birçok kadına cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen ve polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

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Eskişehir'de, birçok kadına cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen ve polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı..


Alınan bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent içi ulaşımı sağlayan tramvaylarda kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada işçi olarak çalışan şüpheli R.E. (32), polisin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu tramvayda suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki sorgusu akabinde sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:20 Kaynak: İHA
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