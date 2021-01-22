Tramvay trafikte ilerleyemedi, vatandaşlar raylardan yürüdü - Son Dakika

Tramvay trafikte ilerleyemedi, vatandaşlar raylardan yürüdü

22.01.2021 21:15

İstanbul'da kısıtlamaya dakikalar kala evlerine gitmek isteyen vatandaşların oluşturduğu trafik yoğunluğu nedeniyle Bağcılar-Cevizlibağ seferini yapan tramvaylar durdu.

İstanbul'da kısıtlamaya dakikalar kala evlerine gitmek isteyen vatandaşların oluşturduğu trafik yoğunluğu nedeniyle Bağcılar- Cevizlibağ seferini yapan tramvaylar durdu. Trafik nedeniyle ilerleyemeyen tramvaylardan inen vatandaşlar yollarına yürüyerek devam etti.

Korona virüs ile mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına sayılı dakikalar kala İstanbul'da evine gitmek isteyen vatandaşların oluşturduğu trafik yoğunluğu sürüyor. Cevizlibağ'dan Millet Caddesi istikametine giden araçların oluşturduğu araç trafiği nedeniyle Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvaylar araç ile tramvay yolunun birleştiği noktada durdu. Trafiğin durması nedeniyle vatmanlar tramvayların kapılarını açtı. Tramvayların kapılarının açılmasının ardından vatandaşlar yollarına yürüyerek devam etti.

(İHA)

Tramvay trafikte ilerleyemedi, vatandaşlar raylardan yürüdü
Tramvay trafikte ilerleyemedi, vatandaşlar raylardan yürüdü
Tramvay trafikte ilerleyemedi, vatandaşlar raylardan yürüdü
Tramvay trafikte ilerleyemedi, vatandaşlar raylardan yürüdü

Cevizlibağ, Bağcılar, İstanbul, Tramvay, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Tramvay trafikte ilerleyemedi, vatandaşlar raylardan yürüdü - Son Dakika


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