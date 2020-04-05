Tramvay ve otobüslerde maskeler Büyükşehir'den - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş.'ye (SAMULAŞ) bağlı tramvay ve otobüslerle yolculuk eden vatandaşlara korona virüsü tedbirleri kapsamında ücretsiz maske dağıtmaya başladı.



Korona virüsü salgınının başladığı ilk günden bu yana aldığı tedbir ve önlemleri sıkı bir şekilde uygulayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, şimdi de tramvay ve otobüsleri kullanan vatandaşlar için ücretsiz maske dağıtımına başladı. SAMULAŞ'a bağlı tramvay ve otobüslerde başlatılan uygulama, vatandaşları oldukça memnun etti.



Dünya Sağlık Örgütü'nün(WHO), korona virüsündeki yayılım hızının artması üzerine tüm dünyada pandemi ilan etmesinin ardından Türkiye'de de alınan önlemler her geçen gün arttırılıyor. Türkiye'de korona virüsü vakasının görülmesiyle birlikte toplum sağlığını korumak ve virüsün yayılmasını azaltmak adına ilk adımı atan belediyeler arasında yer aldıklarını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bilim Kurulu tarafından alınan her kararı anında uyguladık. Böylece Samsun halkının sağlığını ön planda tuttuk, tutmaya da devam ediyoruz. Son olarak, tramvay duraklarında ve otobüslerde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtmaya başladık" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilim Kurulu tarafından alınan kararları açıkladığı "Ulusa Sesleniş" programında, toplu alanlarda maske takma zorunluluğu getirildiğini duyurmasının ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu ulaşım araçlarında başlatılan maske dağıtımı vatandaşları mutlu etti. Vatandaşlar, maske temin etmekte zorlandıklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir hizmete imza atmasının son derece sevindirici olduğunu söylediler. - SAMSUN