Son Dakika | "Çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Samsun'da "Haftalık Tematik Denetimler" sürüyor - Son Dakika

Son Dakika | "Çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Samsun'da "Haftalık Tematik Denetimler" sürüyor

08.03.2021 14:08
Son Dakika |

Edinilen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisindeki Samsun'da denetimler devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisindeki Samsun'da denetimler devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliğine gönderilen "Haftalık Tematik Denetimler" genelgesi kapsamında Samsun'da tramvay ve halk otobüslerinde maske ve mesafe denetimi gerçekleştirildi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile Ulaşım Daire Başkanı Kadir Gürkan, Zabıta Daire Başkanı Abdülkadir Dizman ve SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı'nın da katıldığı denetimlerde, protokol üyeleri vatandaşlara, kalabalık ortamlardan uzak durmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Konuya ilişkin Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Dağlı, salgının yayılımını kontrol altında tutmak için toplu taşıma araçlarının büyük önem taşıdığını belirtti.

Vali Dağlı, "Koronavirüs haritasında çok yüksek riskli şehirler arasında bulunan ilimizin görünümünü maviye döndürmek için hep birlikte kurallara tavizsiz riayet etmemiz gerekiyor. Bu doğrultuda büyük fedakarlık göstererek kurallara uyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise "Şehrimizi yüksek riskli bölgeden düşük riskli bölgeye yani kırmızıdan maviye döndürmek bizim elimizde. Kurallara uyulduğu takdirde virüsün yayılımını azaltmış olacağız. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Bu işi birlikte başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Son Dakika | Çok yüksek riskli iller kategorisindeki Samsun'da Haftalık Tematik Denetimler sürüyor
Son Dakika | Çok yüksek riskli iller kategorisindeki Samsun'da Haftalık Tematik Denetimler sürüyor
Son Dakika | Çok yüksek riskli iller kategorisindeki Samsun'da Haftalık Tematik Denetimler sürüyor
Son Dakika | Çok yüksek riskli iller kategorisindeki Samsun'da Haftalık Tematik Denetimler sürüyor

İçişleri Bakanlığı, Mustafa Demir, Tramvay, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | 'Çok yüksek riskli' iller kategorisindeki Samsun'da 'Haftalık Tematik Denetimler' sürüyor - Son Dakika


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