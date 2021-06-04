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Tramvay yaya köprüsü temel kazıkları çakılmaya başlandı - Son Dakika

Tramvay yaya köprüsü temel kazıkları çakılmaya başlandı

04.06.2021 11:11
Tramvay yaya köprüsü temel kazıkları çakılmaya başlandı, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi tarafından Plajyolu'ndan Kuruçeşme'ye uzatılacak olan tramvay hattı kapsamında Acıbadem Hastanesi önüne yapılacak yaya köprüsü için temel kazığı çakılmasına başlandı.

Şehir trafiğine nefes aldıracak Plajyolu'ndan Kuruçeşme'ye uzatılacak tramvay hattı kapsamında yapılacak yaya köprüsü için temel ayağı kazıkları çakılmaya başlandı.Ulaşıma konfor getirecek dev projeleri vatandaşların hizmetine sunan Büyükşehir, toplu taşımaya öncelik vererek raylı sistem ağını genişletiyor. Bu kapsamda İzmit İlçesindeki mevcut Akçaray Tramvay Hattı Plajyolu İstasyonundan D-100'ün karşı tarafına geçerek Kuruçeşme'ye bağlanacak.

2 ADET YAYA KÖPRÜSÜ YAPILACAK

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Kuruçeşme Tramvay hattında çalışmalar başladı.Proje kapsamında Acıbadem Hastanesi önüne yapılacak yaya köprüsü için temel kazıkları çakılmaya başlandı. Proje kapsamında Acıbadem Hastanesi önü ve İzmit Lisesi önüne iki adet yaya köprüsü yapılacak

Plajyolu Kuruçeşme arasında yapılacak olan tramvay hattı Plajyolu durağından Kuruçeşme kavşağına doğru D-100 üzerinden 332 metre çelik tramvay köprüsü ile geçecek. Toplamda 812 metre çift hat tramvay hattı projesi kapsamında 1 adet istasyon ve 2 adet yaya köprüsü yapılacak.

ESKİ YAYA KÖPRÜLERİ YIKILACAK

Kuruçeşme girişte Gümüşhaneliler Vakfı'nın önünde ve İzmit Lisesi önündeki eski köprüler yıkılarak yerlerine çelik konstrüksiyon iki yeni yaya köprüsü inşa edilecek. Yaklaşık 59 metre çelik konstrüksiyon olarak imal edilecek Acıbadem yaya köprüsü ve İzmit Lisesi'nin önünde de 52 metre uzunluğunda çelik konstrüksiyondan yeni yaya köprüsü yapılacak.

ALT YAPI DEPLASESİ YAPILACAK

Mevcutta bulunan D-100 İstanbul yönüne gidiş İzmit batı gişeler bölgesi yazıhaneler mevkinden bağlantı sağlanacak ve Kuruçeşme kavşağı yeniden düzenlenecek. Hattın enerjisini sağlamak için 1 adet trafo merkezi kurulacak olup tramvay hattının geçtiği güzergâhta bulunan mevcut yollar ve İzmit -İstanbul yönü batı otoyol girişi yenilenecek ve güzergâh üzerinde bulunan altyapıların deplasesi bu proje kapsamında yapılacak.

812 METRELİK YENİ HAT

Plajyolu-Kuruçeşme arasında yapılacak olan tramvay hattı Plajyolu durağından Kuruçeşme kavşağına doğru D-100 üzerinden 332 metre çelik tramvay köprüsü ile geçecek. Toplamda 812 metre çift hat için 1 adet istasyon ve 2 adet yaya köprüsü yapılacak. Kuruçeşme tramvay hattının tamamlanmasıyla birlikte tramvay hattı uzunluğu 10 bin 212 metrelik çift hatta ulaşacak. 3 kilometre tek hatlı depo sahasıyla birlikte tramvayın tek hat uzunluğu 23,4 kilometreye ulaşacak. Kuruçeşme istasyonuyla durak sayısı 16'ya ulaşacak ve yeni yapılacak olanla birlikte 6 adet trafo merkezi hizmet verecek.

KURUÇEŞME KAVŞAĞI YENİLENECEK

Kuruçeşme tramvay hattının yapılmasının ardından D-100 yönüne gidiş için batı gişeler bölgesi yazıhaneler mevkiinden bağlantı sağlanacak ve Kuruçeşme kavşağı yeniden düzenlenecek. Tramvay hattının geçtiği güzergâhta bulunan mevcut yollar ve İzmit-İstanbul yönü batı otoyol girişi yenilenecek. Güzergâh üzerinde bulunan altyapıların deplasesi de bu proje kapsamında yapılacak. Hattın enerjisini sağlamak için 1 adet trafo merkezi kurulacak.

Tramvay yaya köprüsü temel kazıkları çakılmaya başlandı

Büyükşehir Belediyesi, TEM Otoyolu, Kuruçeşme, Tramvay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Tramvay yaya köprüsü temel kazıkları çakılmaya başlandı - Son Dakika


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