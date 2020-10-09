Tramvay yolcu sayıları pandemi döneminde 5 milyondan fazla azaldı - Son Dakika

Samsun'da toplu taşıma hizmeti veren SAMULAŞ'a bağlı hafif raylı sistem araçları (tramvay) ile 2019 yılı Mart- Eylül ayları arasında 9 milyon 914 bin 820 yolcu taşırken, pandeminin yaşandığı 2020 Mart-Eylül döneminde ise 4 milyon 711 bin 801 yolcuyu konuk etti. Korona virüsü nedeniyle bu yıl geçen yılın aynı aylarına göre yolcu sayısında 5 milyon 203 bin 18 kişilik bir düşüş yaşandı.

SAMULAŞ, Samsun Büyükşehir Belediyesi iştiraki olarak 2010 yılında kurulmuş ve şehir içi toplu taşıma sistemi ve ilintili lojistik türlerini de kapsamına alarak vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Hafif raylı sistem, şehir içi otobüs, teleferik, otopark ve Samsun' da entegre bilet sistemi işletimi faaliyetlerini yürüten SAMULAŞ'ın yolcu taşıma sayılarında korona virüsün etkisiyle büyük bir azalma oldu. Pandemiye bağlı olarak yolcu taşıma sayılarında geçen yıla oranla otobüs ve hafif raylı sistem araçlarında yarı yarıdan daha fazla azalma oldu.

Tramvay yolcu sayısı Mart-Eylül ayları kıyaslandığında 5 milyondan fazla azaldı

SAMULAŞ'a bağlı tramvaylar ile 2019 yılı Mart-Eylül arasında 9 milyon 914 bin 820 yolcu taşınırken, pandeminin yaşandığı 2020 Mart-Eylül ayları arasında ise 4 milyon 711 bin 801 yolcu taşındı. Korona virüsü nedeniyle bu yıl geçen yılın aynı aylarına göre yolcu sayısında 5 milyon 203 bin 18 kişilik bir düşüş yaşandı. Pandeminin ilk kez Türkiye'de görülmeye başlandığı Mart ayında tramvaylar ile 1 milyon 207 bin, Nisan ayında 248 bin, Mayıs ayında 283 bin, Haziran ayında 822 bin, Temmuz ayında 1 milyon 55 bin ve Ağustos ayında ise 1 milyon 93 bini aşkın yolcu taşındı. Bu yolcu sayıları geçen yılın aynı aylarına göre toplamda 5 milyon 203 bin daha az olarak dikkat çekti.

10 yılda toplam 170 milyondan fazla yolcu taşındı

2010 yılı Ekim ayında faaliyete giren tramvaylar ile 2010 yılından 2020 yılı Eylül ayına kadar toplam 170 milyon 966 bin 980 kişi taşındı. Tekkeköy merkezden Ondokuz Mayıs Üniversitesi içerisine kadar giden tramvay hatlarının ilerleyen dönemlerde Çarşamba Havalimanı ve Taflan'a kadar troleybüsler ile uzatılması hedefleniyor. - SAMSUN