Üye Girişi
Alibeyköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına tramvay çarptı - Son Dakika

Alibeyköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına tramvay çarptı

08.02.2022 09:22

Alibeyköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına tramvay çarptı Alibeyköy'de tramvay, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.

Alibeyköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına tramvay çarptı

İSTANBUL - Alibeyköy'de tramvay, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Kazada ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Alibeyköy- Eminönü arasında tramvay seferleri yapılamıyor.

Edinilen bilgilere göre olay sabah 08.30 sıralarında Alibeyköy'de yaşandı. Cibali - Alibeyköy seferini yapan tramvay, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarparak sürükledi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve polis sevk edildi. Kazada ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Cibali-Eminönü arasında tramvay seferleri durduruldu. Bölgede trafik yoğunluğu da oluştu. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Alibeyköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına tramvay çarptı
Alibeyköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına tramvay çarptı
Alibeyköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına tramvay çarptı
Alibeyköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına tramvay çarptı
Alibeyköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına tramvay çarptı
Alibeyköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına tramvay çarptı
Alibeyköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına tramvay çarptı
Alibeyköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına tramvay çarptı
Alibeyköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına tramvay çarptı
Alibeyköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına tramvay çarptı
Alibeyköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına tramvay çarptı
Alibeyköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına tramvay çarptı
Alibeyköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına tramvay çarptı
Alibeyköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına tramvay çarptı
Alibeyköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına tramvay çarptı

YORUMLAR
500

Eminönü, Tramvay, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alibeyköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına tramvay çarptı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:05 Hırsız soyduğu işyerinin sahibine "hakkını helal et abilerin gülü" diye not bıraktı
11:04 Kızıyla oynayan baba kafasını havaya kaldırınca bilinmeyen cisimle karşılaştı! Gördüklerine inanamadı
11:01 8 gündür haber alınamayan Barış internette doğada nasıl yaşandığını araştırmış!
11:00 8 Ocak 2022 Salı günü yükselişe geçen dolar 13,65'ten işlem görüyor
11:00 Dünya yıldızı çocuğunun gözü önünde kedisini tekmeledi, o anları gülerek paylaştı
10:52 Profesyonel yılan avcısını 251. kez kobra ısırdı! Ölümden son anda kurtuldu
10:35 Tanju Özcan saat verdi! Öyle bir şey açıklayacağım ki erken seçim olacak
10:31 Maça yaşanan kavga damga vurdu! Felipe Melo ve Diego Ribas birbirine girdi
10:16 Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Ender ve Çağatay evlenecek mi?
10:09 Yüksek faturalara çözüm Mersinli girişimciden geldi! Hem ekonomik hem çevre dostu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 11:10:19. #1.12#
SON DAKİKA: Alibeyköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına tramvay çarptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement