Tramvay yoluna park eden araçlara ceza - Son Dakika

Tramvay yoluna park eden araçlara ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, tramvay yoluna park eden sürücülere cezai işlem uyguluyor.

Büyükşehir Zabıtası yol boyunca yaptığı denetimlerde tramvay hattı üzerine park eden araçlara anında müdahale edip bulunduğu yerden çekerek, Akçaray seferlerinin aksamasının önüne geçiyor. ZABITADAN HAT BOYUNCA DENETİM Çevredeki uyarı levhalarına dikkat etmeyen sürücüler, parklanma sırasında araçlarını tramvay hattı üzerine bırakıyor. Hat boyunca denetimlerini sürdüren Büyükşehir Zabıtası, bu tip durumlarda kısa süre içinde müdahalede bulunuyor. Zabıta ekipleri, seferlerin aksamaması ve yolcuların gidecekleri yere geç kalmaması için hat üzerindeki aracı da çekiciyle uzaklaştırıyor.

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