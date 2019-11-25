Son Dakika Haberleri: Tramvay yoluna park eden araçlara sıkı denetim
Son Dakika Güncel Tramvay yoluna park eden araçlara sıkı denetim - Son Dakika

Tramvay yoluna park eden araçlara sıkı denetim

6 saat önce

Yasak olmasına rağmen tramvay hattında araç kullanan ve park eden araçlara Büyükşehir trafik zabıta ekipleri müdahale ediyor.

Tramvay yoluna park eden araçlara sıkı denetim, System.String[]

Yasak olmasına rağmen tramvay hattında araç kullanan ve park eden araçlara Büyükşehir trafik zabıta ekipleri müdahale ediyor.


Akçaray tramvay hattı ile İzmit ilçesinde her gün binlerce vatandaşa hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşım hizmet veriliyor. Sabah saat 05.00 ile gece 01.00 arasında araçların tramvay hattını kullanması ve park etmesi yasak olduğu halde bazı araçların bu kurala uymayarak tramvay hattını kullanması ve park etmesi, tramvay seferlerinin aksamasına neden oluyor. Bu olumsuzluk nedeniyle tramvay hattında park yasağına uymayan araçlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekiplerince ceza kesilerek bulundukları yerden çekiliyor.


Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri park yasağına uymayan araçları tespit etmek için gün boyunca tramvay güzergahında düzenli denetimler gerçekleştiriyor. Tramvay hattı üzerinde araçların belirlenen saatler içerisinde tramvay hattını kullanamayacağına dair tabelalar da bulunuyor. Tramvay hattına park eden araçlara 320 TL idari para cezası, 35 TL çekici ve 15 TL otopark ücreti uygulanıyor.


Düzenli bir şekilde yapılan denetimlerini Polis ve Trafik Zabıta ekipleri müşterek olarak gerçekleştiriyor. Denetimler kapsamında park eden araçlara zabıta ekipleri müdahale ederken tramvay hattını kullanarak yol alan araçlar hakkında ise polis ekipleri yasal işlem gerçekleştiriyor. - KOCAELİ

Zabıta, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:43 Kaynak: İHA
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