Tramvay yolunda feci kaza kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tramvay yolunda feci kaza kamerada - Son Dakika

Tramvay yolunda feci kaza kamerada

6 saat önce

Güngören'de beton mikseri ile otomobil tramvay yolunda çarpıştı.

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Güngören'de beton mikseri ile otomobil tramvay yolunda çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken tramvay seferlerinde aksama yaşandı. Feci kaza saniye saniye kameralara yansıdı.


Kaza Güngören Akıncılar Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu istikametine giden şoförlerinin ismi öğrenilemeyen 34 BHB 299 plakalı beton mikseri ile aynı yönde seyreden 34 BHN 114 plakalı otomobil tramvay yolunda çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Beton mikseri sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Tramvay seferleri durdu


Kaza nedeniyle tramvay seferleri durdu. Polis ekipleri olay yerine emniyet şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından araçlar olay yerinden kaldırıldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından tramvay seferleri normale döndü.


Kaza anı kamera


Öte yandan, kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen beton mikserinin önüne aldığı arabayı sürüklediği anlar yer alıyor. - İSTANBUL

Güngören, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:30 Kaynak: İHA
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