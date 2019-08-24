Tramvay yolunda kaza

Kaza nedeniyle Fındıkzade-Çapa arasındaki seferler bir süre aksadı. Bazı yolcular tramvaydan inerek yürüdü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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