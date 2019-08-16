Son Dakika Haberleri: Tramvay yolundaki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tramvay yolundaki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

1 saat önce

Fatih'te dün akşam tramvay yolunda meydana gelen ve 7 kişinin yaralandığı feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Tramvay yolundaki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı, System.String[]
Fatih'te dün akşam tramvay yolunda meydana gelen ve 7 kişinin yaralandığı feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Fatih Pazartekke Tramvay Durağı'nda dün akşam 21.00 sıralarında kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tramvay yolundan ilerleyen polis aracı ile karşıdan karşıya geçmeyen çalışan otomobil kafa kafaya çarpışmıştı. Aracı kullanan polisle, otomobilde bulunan 1'i çocuk 6 kişi yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde tramvay yolunda ilerleyen polis minibüsü, karşı yöne geçmeye çalışan otomobil ile çarpışıyor. Görüntülerde kaza sonrası çevredeki vatandaşlar yardıma koşuyor. - İSTANBUL
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sulama kanalına düşen otomobil iki gence mezar oldu
Feci kazada 40 günlük bebek öldü Tramvay yolunda giden polis minibüsü ile otomobilin çarpışma anı kamerada Yangında alevlerin ortasında kalan yaşlı çift, hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 15:59:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tramvay yolundaki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]