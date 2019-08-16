Tramvay yolundaki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
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Fatih'te dün akşam tramvay yolunda meydana gelen ve 7 kişinin yaralandığı feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:05 Kaynak: İHA
Fatih'te dün akşam tramvay yolunda meydana gelen ve 7 kişinin yaralandığı feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Fatih Pazartekke Tramvay Durağı'nda dün akşam 21.00 sıralarında kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tramvay yolundan ilerleyen polis aracı ile karşıdan karşıya geçmeyen çalışan otomobil kafa kafaya çarpışmıştı. Aracı kullanan polisle, otomobilde bulunan 1'i çocuk 6 kişi yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde tramvay yolunda ilerleyen polis minibüsü, karşı yöne geçmeye çalışan otomobil ile çarpışıyor. Görüntülerde kaza sonrası çevredeki vatandaşlar yardıma koşuyor.
(Ahmet Faruk
Sarıkoç/İHA)
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