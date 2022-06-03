Tramvaya asılan çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Tramvaya asılan çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı

03.06.2022 23:56
Tramvaya asılan çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı

İstanbul Fatih'te seyir halindeki tramvaya asılan küçük çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Fatih'te seyir halindeki tramvaya asılan küçük çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

T1 Kabataş- Bağcılar Hattı'nın Eminönü Durağı yakınlarında seyir halindeki tramvayın arkasına asılan iki küçük çocuk, görenleri endişelendirdi.

Tramvayın arka kısmındaki sileceklere ve kapıya tutunan çocukların görüntüleri, trafikte ilerleyen sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Kaynak: AA

Bağcılar, İstanbul, Eminönü, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tramvaya asılan çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika

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