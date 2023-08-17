Tramvayda Akbil Tartışması: Turist Kovuldu - Son Dakika
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Tramvayda Akbil Tartışması: Turist Kovuldu

Son Güncelleme: 17.08.2023 10:10

Eminönü'de Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvayda bir vatandaş, yabancı uyruklu bir kişinin akbil basmadan tramvaya bindiğini iddia etti. Turistin İngilizce konuşarak ödemeyi yaptığını söylemesine rağmen kimse anlayamayınca tramvayda tartışma yaşandı. Tramvayda bulunan diğer yolcuların tepkisi üzerine turist yaşanan arbedenin ardından tramvaydan kovuldu. Yaşanan ilginç olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eminönü'de Kabataş- Bağcılar seferini yapan tramvayda bir vatandaş, yabancı uyruklu bir kişinin akbil basmadan tramvaya bindiğini iddia etti. Turistin İngilizce konuşarak ödemeyi yaptığını söylemesine rağmen kimse anlayamayınca tramvayda tartışma yaşandı. Tramvayda bulunan diğer yolcuların tepkisi üzerine turist yaşanan arbedenin ardından tramvaydan kovuldu. Yaşanan ilginç olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, önceki gün Fatih Eminönü'de bulunan Kabataş-Bağcılar seferini gerçekleştiren tramvayda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tramvayda bulunan bir vatandaş, yabancı uyruklu kişinin akbil basmadığını iddia ederek tepki gösterdi. Yaşanan tartışmada kısa sürede tüm tramvay yolcuları olaya dahil oldu. Turist kendisine gelen tepkilerin üzerine İngilizce olarak akbil bastığını ve kendisine dokunmamaları gerektiğini söyledi. Turistin söylemlerinin yanlış anlaşılması üzerine çıkan arbedenin ardından yolcular, turisti tramvaydan dışarıya gönderdi. Güvenliklerin müdahalesiyle yatıştırılan ilginç olay, tramvayda bulunan bir başka yolcunun cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Bağcılar, Eminönü, turist, Turizm, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tramvayda Akbil Tartışması: Turist Kovuldu - Son Dakika


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