Tramvayda Çocuğa Cinsel İstismara 8 Yıl 4 Ay Hapis
1 saat önce
ESKİŞEHİR'de tramvayda H.S. (16) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Murat Doruk (68), yargılandığı mahkemece 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
ESKİŞEHİR'de tramvayda H.S. (16) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Murat Doruk (68), yargılandığı mahkemece 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Geçen Ekim ayında meydana gelen olayda, iddiaya göre, Murat Doruk, tramvayda H.S.'ye elle cinsel istismarda bulundu. Doruk, çocuğun şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Eskişehir
3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan duruşmaya katılan sanık Murat Doruk suçsuz olduğunu öne sürdü. Duruşmada ağlayan Doruk, "Tramvay çok kalabalıktı. İnsanlar ilerlemiyordu. Ben yıllardan beri tramvay ile gelip giderim. Yanlışlıkla birkaç defa elim değmiş olabilir. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Murat Doruk'u 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun basit cinsel istismarı' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıp, tahliyesine karar verdi. - Eskişehir
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:23 Kaynak: DHA
Yazdırdığı Plaka Davalık Olan Gurbetçi Türk, Hukuk Mücadelesini Kazandı
Sohbet, Arkadaşlık ve Eş Bulma Hatlarının Reklamları Yasaklandı
İstanbul'un Göbeğinde Skandal! Babası, Genç Kızı Zincire Vurdu
Ciciş Esra, "Bekaretimi Verdim" Dediği Sevgilisi Yüzünden Hapse Girdi