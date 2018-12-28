Son Dakika Haberleri: Tramvayda Çocuğa Cinsel İstismara 8 Yıl 4 Ay Hapis

Tramvayda Çocuğa Cinsel İstismara 8 Yıl 4 Ay Hapis

1 saat önce

ESKİŞEHİR'de tramvayda H.S. (16) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Murat Doruk (68), yargılandığı mahkemece 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tramvayda Çocuğa Cinsel İstismara 8 Yıl 4 Ay Hapis, System.String[]
ESKİŞEHİR'de tramvayda H.S. (16) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Murat Doruk (68), yargılandığı mahkemece 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen Ekim ayında meydana gelen olayda, iddiaya göre, Murat Doruk, tramvayda H.S.'ye elle cinsel istismarda bulundu. Doruk, çocuğun şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan duruşmaya katılan sanık Murat Doruk suçsuz olduğunu öne sürdü. Duruşmada ağlayan Doruk, "Tramvay çok kalabalıktı. İnsanlar ilerlemiyordu. Ben yıllardan beri tramvay ile gelip giderim. Yanlışlıkla birkaç defa elim değmiş olabilir. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Murat Doruk'u 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun basit cinsel istismarı' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıp, tahliyesine karar verdi. - Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:23 Kaynak: DHA

Eskişehir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yazdırdığı Plaka Davalık Olan Gurbetçi Türk, Hukuk Mücadelesini Kazandı Sohbet, Arkadaşlık ve Eş Bulma Hatlarının Reklamları Yasaklandı

İstanbul'un Göbeğinde Skandal! Babası, Genç Kızı Zincire Vurdu Ciciş Esra, "Bekaretimi Verdim" Dediği Sevgilisi Yüzünden Hapse Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 19:17:04. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tramvayda Çocuğa Cinsel İstismara 8 Yıl 4 Ay Hapis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]