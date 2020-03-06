Tramvayda dehşet anları - Son Dakika
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Tramvayda dehşet anları

7 saat önce

Eskişehir'de, bir şahıs bindiği tramvayda yolculara dehşet anları yaşattı.

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Eskişehir'de, bir şahıs bindiği tramvayda yolculara dehşet anları yaşattı. Şahıs, vücudunun çeşitli yerlerini keserek, tramvayın içine kanıyla "Bu devlet sahipsiz deyil CHP atam uyan" yazdı.


Edinilen bilgiye göre olay, Otogar-SSK yönüne giden tramvayda yaşandı. İddialara göre, saat 23.00 sıralarında vücudunun çeşitli yerlerini kesen kimliği belirsiz şahıs, kanlar içinde tramvaya bindi. İki kolunda da kesikler bulunan alkollü şahsı gören yolcular neye uğradıklarını şaşırdı. Bir süre yolculuk eden şahıs, daha sonra oturduğu yerden kalkarak kolundan akan kanı parmağıyla alıp tramvay camlarını tutan plastik kolon kısmına, "Bu devlet sahipsiz deyil CHP atam uyan" yazdı. Dehşet anlarına şahitlik eden yolcular, şahsın yaptıkları karşısında tepkisiz kaldı.


Ardından son durakta inen şahıs, otobüs duraklarında bir süre durduktan sonra bir vatandaş tarafından araçla hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:07 Kaynak: İHA
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