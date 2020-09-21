Tramvayda dikkat çeken kalabalık - Son Dakika

İSTANBUL Bağcılar- Kabataş tramvay hattındaki sabah saatlerindeki kalabalık dikkat çekti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni düzenleme getirilen tramvaylarda kurallara uyulmadığı görüldü. Bağcılar-Kabataş Tramvay hattında yoğunluk dikkat çekti. Topkapı Durağı'nda çok sayıda kişi ayakta, sosyal mesafeye uymayarak yolculuk ettiği görüldü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.