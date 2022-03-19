Tramvayda enerji kesildi, yüzlerce yolcu yürümek zorunda kaldı - Son Dakika
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Tramvayda enerji kesildi, yüzlerce yolcu yürümek zorunda kaldı

19.03.2022 15:09

Tramvayda enerji kesildi, yüzlerce yolcu yürümek zorunda kaldıBağcılar tramvay hattında meydana gelen enerji kesintisi nedeniyle Seyitnizam ve Çapa istasyonları arasında seferler yapılamadı.

Tramvayda enerji kesildi, yüzlerce yolcu yürümek zorunda kaldı

İSTANBUL Kabataş- Bağcılar tramvay hattında meydana gelen enerji kesintisi nedeniyle Seyitnizam ve Çapa istasyonları arasında seferler yapılamadı. Yüzlerce kişi de tramvaylardan inerek yollarına yaya olarak devam etti.

Kabataş - Bağcılar Tramvay hattında meydana gelen enerji kesintisi nedeniyle Seyitnizam ve Çapa istasyonları arasında seferler durdu. Arızadan dolayı yolcular tramvaylardan inerek istasyonlara ve diğer toplu taşıma araçlarına yürüyerek devam etti. İBB ekipleri arızanın giderilmesiyle ilgili çalışma başlattı. Arıza yapan tramvaydan inen Cankurt Akkan, "Bir şey diyemiyorum. Herhalde kalp hastası olmamız için yürümemizi istiyorlar. Elektrik kesintisi varmış. 'Buradan Akşemsettin durağına kadar yürüyeceksiniz' dediler. 'Ya yürüyeceksin ya da belediye otobüsüne bineceksin' diyorlar. Tramvaydan duyuru öyle yapıldı. Biz Beyazıt'tan geliyoruz. Zeytinburnu'na gideceğiz" şeklinde konuştu.

Cevizlibağ'dan Çapa'ya kadar yürüyen İlkay Bilir, "Sanırım elektrik kesintisi olmuş. Onunla ilgili bir anons yapıldı. Cevizlibağ'dan buraya kadar yürüdük. Galiba Çapa Durağına kadar da yürüyeceğiz. Cevizlibağ'dan metrobüsten indim, buraya kadar yürüdüm" dedi.

Tramvayda enerji kesildi, yüzlerce yolcu yürümek zorunda kaldı
Tramvayda enerji kesildi, yüzlerce yolcu yürümek zorunda kaldı
Tramvayda enerji kesildi, yüzlerce yolcu yürümek zorunda kaldı

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Cevizlibağ, Bağcılar, Tramvay, Enerji, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tramvayda enerji kesildi, yüzlerce yolcu yürümek zorunda kaldı - Son Dakika


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