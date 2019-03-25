Tramvayda Fenalaşan Yolcuya İlk Müdahaleyi Vatman Yaptı

GAZİANTEP'te, tramvayda dili boğazına kaçarak baygınlık geçiren yolcu, vatman tarafından yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye ulaştırıldı.

GAZİANTEP'te, tramvayda dili boğazına kaçarak baygınlık geçiren yolcu, vatman tarafından yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye ulaştırıldı.



Olay, cuma günü İstasyon Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tramvayda yolculuk yapan ismi öğrenilemeyen yolcu, aniden yere yığıldı. Yolcunun bayıldığını fark eden vatman Ahmet Atar, tramvayı durakta durdurdu. Baygınlık geçiren yolcunun dilinin boğazına kaçtığını fark eden vatman, yaptığı müdahaleyle nefes almasını sağladı. Fenalaşan yolcu, tramvaydaki diğer yolcuların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırdı. Vatmanın, fenalaşan yolcuya müdahale ederek nefes almasını sağlaması ve ardından ambulansa götürülmesi ise tramvayın güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



- Gaziantep

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