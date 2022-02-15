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Tramvayda 'gücün yaşlı adama mı yetiyor' diyerek vurdu - Son Dakika

Tramvayda 'gücün yaşlı adama mı yetiyor' diyerek vurdu

15.02.2022 09:24

- (Özel) Tramvayda 'gücün yaşlı adama mı yetiyor' diyerek vurdu Fatih'te tartıştığı kişiyi vuran şüpheli tutuklandı Fatih'te Beyazıt tramvay durağında yaşlı adamla tartışan kişiyi, 'gücün yaşlı adama mı yetiyor' diyerek vuran şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

- (Özel) Tramvayda 'gücün yaşlı adama mı yetiyor' diyerek vurdu

Fatih'te tartıştığı kişiyi vuran şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Fatih'te Beyazıt tramvay durağında yaşlı adamla tartışan kişiyi, 'gücün yaşlı adama mı yetiyor' diyerek vuran şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Yaşanan o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, Fatih'te Beyazıt tramvay durağında meydana geldi. İddiaya göre, Güner A. ile İsmail T. tramvayda bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. İkilinin tartıştığını gören Süleyman K. (31), 'gücün yaşlı adama mı yetiyor' diyerek İsmail T.'ye müdahale etti. Süleyman K. ile İsmail T.'nin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Süleyman K., Beyazıt tramvay durağına geldikleri sırada, yanındaki tabanca ile İsmail T.'ye ateş etti. Bacağından yaralanan İsmail T. yere düşerken, Süleyman K. kaçmaya çalıştı. Silah sesinin duyup durağa gelen polis ekipleri şüpheliyi yakalarken, yaralanan İsmail T. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kumkapı Polis Merkezine götürülen şüpheli Süleyman K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli, 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli Süleyman K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ikilinin kavga ederek tramvaydan indiği ve sonrasında Süleyman K.'nın ateş etmesi üzerine İsmail T.'nin yere düştüğü görülüyor.

Tramvayda 'gücün yaşlı adama mı yetiyor' diyerek vurdu
Tramvayda 'gücün yaşlı adama mı yetiyor' diyerek vurdu
Tramvayda 'gücün yaşlı adama mı yetiyor' diyerek vurdu

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Tramvay, Polis, Silah, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tramvayda 'gücün yaşlı adama mı yetiyor' diyerek vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tramvayda 'gücün yaşlı adama mı yetiyor' diyerek vurdu - Son Dakika
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