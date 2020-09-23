Tramvayda sefer aralıkları 5 dakikaya kadar düşürüldü - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı SAMULAŞ A.Ş. Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, yoğunluğun pik yaptığı saatlerde sefer aralığını 5 dakikaya kadar düşürdüklerini belirterek, "Filomuzun yüzde 96'sını kullanıyoruz. Gerekli tüm tedbirleri pandeminin ilk gününden itibaren aldık. Vatandaşlarımızdan da görevli personelimize yardımcı olmalarını bekliyoruz" dedi.

Samsun'un kent içi ulaşımını sağlayan tramvaylardaki yoğunluğu azaltmak, vatandaşlara kesintisiz hizmet vermek üzere yoğun bir mesai harcayan SAMULAŞ, sefer sayısını artırıp, sefer aralıklarını 5 dakikaya kadar düşürdü. Yoğunluğun pik yaptığı saatlerde sefer aralığını düşürdüklerini ifade eden SAMULAŞ A.Ş Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, "Samsun toplu ulaşımına tramvay filomuzda bulunan tüm tramvaylar ile hizmet verebilmek için bakım ekiplerimiz 7/24 bakım, onarım ve kontrollerini yapıyor. Ayrıca tramvayların ağır bakımları ve onarım işleri bir sonraki günü etkilememesi için gece vardiyasına planlanarak ek mesailerle eksiksiz tramvay ile çalışmayı sağlıyoruz. Sürdürülebilir ulaşım için tramvaylarımızın bakımlarını da göz önünde bulundurmamız gerektiğinden gün içinde yoğun saatlerde filomuzun yüzde 96'sını kullanarak 28 tramvay ile hizmet veriyoruz" diye konuştu.

Mesai giriş çıkış saatlerinde yapılan planlama ile sefer aralıkları 5 dakika olacak şekilde düzenlediklerini söyleyen Tamgacı, "Bu süreleri daha da azaltabilmek adına en yoğun saat aralığı olan 07.15 ile 07.40 arası ek seferler yapılarak tramvay içi yoğunluk oluşumunu önlemeye çalışıyoruz. Yoğunluğun azaldığı 09.00'dan 10.00'a kadar aralıklar 6-7 dakika olacak şekilde. 10.00 ile 13.00 arası 8 dakika olarak planlandı. 13.00'ten sonra yoğunluğun artmaya başlaması ile aralıklar 7 dakikaya, 14.00'ten sonra ise 6 dakikaya düşürüyoruz. Mesai çıkışlarının başladığı 16.30'dan sonra aralıklar 5 dakikaya düşürülerek yoğunluğun oluşumu önlemeye çalışıyoruz. Akşam 18.00 ile 18.30 arası ise sanayi bölgesinin mesai bitiş saati olmasından dolayı ek seferler yapılıyor" diye konuştu.

Görevli personelinde eğitimlerinin düzenli olarak yapıldığını vurgulayan Enver Sedat Tamgacı, "Tramvay aralıkları ile ilgili imkanlar dahilinde gerekli tüm önlemler alınıyor. Bu çalışmalara ek olarak istasyonlara gelen tramvaylar, güvenlik personelimiz tarafında kontrol ediliyor. Yoğunluk olması durumunda kontrol merkezi ile iletişime geçiliyor. Yoğunluk durumuna göre tramvay içi yolcu binişleri durdurulup, gerekli bilgilendirmeyi yapıyoruz. Ayrıca tramvaylarımız içerisinde tüm gün boyunca gezici güvenlik personellerimiz, oturma düzeni, sosyal mesafe ve maske kontrollerini gerçekleştiriyor" şeklinde konuştu.

Tamgacı açıklamasını şöyle tamamladı:

"Tüm bu çalışmalara ek olarak istasyonlarımızdan sosyal mesafe anonsları, tramvay içerisinde ise maske kullanımı ve sosyal mesafe anonsları yapılarak yolcularımızın konu hakkındaki hassasiyetini artırmaya özen gösteriyoruz. Tramvaylarımızın her akşam sefer sonunda detaylı temizliği özenle yapılmakta. Ayrıca tramvaylarımızın gün içinde her sefer sonrasında özel dezenfektanlar ile dezenfekte edilmekte. Vatandaşlarımızdan da görevli personellerimizin uyarılarına dikkat etmeleri ve bu konuda onlara yardımcı olmalarını bekliyoruz." - SAMSUN