Tramvayda seyahat eden vatandaşlara 500 adet ücretsiz kitap dağıttılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tramvayda seyahat eden vatandaşlara 500 adet ücretsiz kitap dağıttılar - Son Dakika

Tramvayda seyahat eden vatandaşlara 500 adet ücretsiz kitap dağıttılar

7 saat önce

Eskişehir'de bir gurup lise öğrencisi, ülkedeki kitap okuma oranının düşük olmasına dikkat çekme amacıyla tramvayda seyahat eden insanlara ücretsiz 500 adet kitap dağıtıldı.

Tramvayda seyahat eden vatandaşlara 500 adet ücretsiz kitap dağıttılar, System.String[]

Eskişehir'de bir gurup lise öğrencisi, ülkedeki kitap okuma oranının düşük olmasına dikkat çekme amacıyla tramvayda seyahat eden insanlara ücretsiz 500 adet kitap dağıtıldı.


Gazi Meslek Teknik Anadolu Lisesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü öğrencileri tarafından Türkiye'deki kitap okuma oranının düşüklüğü ve kitap okumaya dikkat çekmek amacıyla sıra dışı bir etkinlik yapıldı. Anadolu Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi ve ESTRAM'ın destek verdiği etkinlikte, öğretmenler ve yaklaşık 20 öğrenci toplu taşıma aracı olan tramvaya binerek aynı anda kitap okumaya başladı. Bir süre kitap okumaya devam eden öğrenciler, daha sonra tramvayda yolculuk yapan vatandaşların yanına giderek bilgilendirmeden bulundu. Ardından gençler, ellerinde bulunan kitapları hediye etti.


"Amacımız insanların kitaplara dokunmalarını sağlamak"


Yapılan etkinlikle ilgili konuşan Gazi Meslek Teknik Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Dilay Şentürk, "Eskişehir Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü etkinlikleri kapsamında öğrencilerimiz çevrelerinden hiçbir sponsor desteği olmadan yaklaşık 500 adet kitap topladılar. Farkındalık oluşturmak amacıyla, tramvayda bu kitapları önce kendileri okudular. Daha sonra yolculara hediye ettiler. Amacımız insanların kitaplara dokunmalarını sağlamak. Toplumuzda kitap okumayı sadece boş zaman etkinliği olarak değerlendiriyoruz. Biz de bu durumu tersine çevirmek amacıyla kitap okumanın her zaman her yerde, tramvay gibi kısa süreli yolculuklar da bile yapılabileceğini kanıtlamak istedik" ifadelerini kullandı.


"Kitap okumak en iyi seyahat yöntemidir"


Daha sonra konuşan 11'inci sınıf öğrencisi Özgenur Polat, "Kitap dağıttık çünkü herkes seyahat etmeyi çok sever. Kitap okumak en iyi seyahat yöntemidir. Bunun için farkındalık oluşturmak istedik. Yaşlılar daha çok dikkatimizi çekti. Daha ilgiliydiler yaşları gereği" şeklinde konuştu.


"Arkadaşlarımızla birlikte ücretsiz olarak tramvaydaki insanlara topladığımız 500 adet kitap dağıttık"


Türkiye geneli okuma oranının az olmasına dikkat çeken Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Yağız Koyunlar ise, "Bugün arkadaşlarımızla birlikte topladığımız 500 adet kitap dağıttık. Ücretsiz olarak tramvaydaki insanlara verdik. Sonuç itibariyle bilgilendiler. Çok mutlu olduk. Güler yüzlü insanlarla karşılaştık. Bu etkinlikte bizlere yardım eden öğretmenlerimize, öğrenci arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Okulumuzda böyle bir etkinlik yaptıkları için çok sağ olsunlar. Türkiye geneli kitap okuma oranı çok az, bunu da herkes biliyordur. Bu farkındalığı oluşturmak için bugün bu etkinliği yapmayı düşündük. Gerçekten de güzel oldu. Çünkü farkında olmayanlar varmış ve farkında oldular" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:39 Kaynak: İHA
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