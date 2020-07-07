TRAMVAYDAN DUMANLAR ÇIKINCA YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ; SEFERLER AKSADI - Son Dakika

TRAMVAYDAN DUMANLAR ÇIKINCA YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ; SEFERLER AKSADI
Ersan SAN / İSTANBUL DHARami'de bulunan Topçular Durağı'nda, Sultançiftliği'ne doğru giden tramvaydan dumanlar çıktı.
Ersan SAN/ İSTANBUL DHA
Rami'de bulunan Topçular Durağı'nda, Sultançiftliği'ne doğru giden tramvaydan dumanlar çıktı. Durakta yolcular indirilerek tahliye edildi. Tramvay seferlerinde bir süre aksamalar yaşandı.Topçular Durağı'nda saat 18.40'ta Sultançiftliği yönünde giden tramvaydan dumanların çıktığını fark eden görevliler yolcuları vagonlardan indirerek tahliye etti. Ekiplerin çalışmasıyla dumanların klimadan kaynaklandığı belirlendi. Arızanın giderilmesinin ardından tramvay seferleri normale döndü.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 19:16 Kaynak: DHA
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