TRAMVAYDAN DUMANLAR ÇIKINCA YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ; SEFERLER AKSADI - Son Dakika

Topçular Durağı'nda saat 18.40'ta Sultançiftliği yönünde giden tramvaydan dumanların çıktığını fark eden görevliler yolcuları vagonlardan indirerek tahliye etti. Ekiplerin çalışmasıyla dumanların klimadan kaynaklandığı belirlendi. Arızanın giderilmesinin ardından tramvay seferleri normale döndü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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