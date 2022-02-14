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Tramvayın altına giren kuşu sopayla çıkarmaya çalıştı - Son Dakika

Tramvayın altına giren kuşu sopayla çıkarmaya çalıştı

14.02.2022 00:58
Tramvayın altına giren kuşu sopayla çıkarmaya çalıştı

İstanbul'da Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvayın altına giren kuşu fark eden vatman, durarak elindeki sopayla kuşu çıkarmaya çalıştı.

İstanbul'da Kabataş- Bağcılar seferini yapan tramvayın altına giren kuşu fark eden vatman, durarak elindeki sopayla kuşu çıkarmaya çalıştı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Zeytinburnu Seyitnizam tramvay durağı yakınında saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Kabataş-Bağcılar arasında sefer yapan tramvay Seyitnizam durağına yaklaştığı esnada altına kuş sıkıştı. Kuşun tramvayın altına sıkıştığını fark eden vatman, tramvayı durdurdu. Daha sonra eline bir sopa alan vatman kuşu tramvayın altından çıkarmaya çalıştı. Defalarca kuşu kontrol eden ve çıkarmaya çalışan vatman, arkadan diğer tramvayların da gelmesi üzerine zorunlu olarak hareket etti. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde seyir halindeki tramvay bir anda duruyor. Daha sonra tramvaydan inen vatman, tramvayın altına eğilerek bakıyor. Kuşun sıkıştığını gören vatman, eline bir sopa alarak kuşu çıkarmaya çalışıyor. Kuşu bir türlü çıkarmayı başaramayan vatman, arkadaki tramvayların da gelmesi üzerine zorunlu olarak hareket ediyor. - İSTANBUL

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Zeytinburnu, İstanbul, Bağcılar, Tramvay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tramvayın altına giren kuşu sopayla çıkarmaya çalıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tramvayın altına giren kuşu sopayla çıkarmaya çalıştı - Son Dakika
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