Son Dakika Haberleri: Tramvayın altında kalan yaşlı kadın yaralı olarak kurtarıldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tramvayın altında kalan yaşlı kadın yaralı olarak kurtarıldı

22 dakika önce

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tramvayın altında kalan yaşlı kadın, ekipler tarafından yaralı kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Tramvayın altında kalan yaşlı kadın yaralı olarak kurtarıldı, System.String[]
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tramvayın altında kalan yaşlı kadın, ekipler tarafından yaralı kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İldem Mahallesi'nde meydana gelen olayda Pembe B. (60), tramvayın altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yoğun çaba sonrası yaşlı kadını tramvayın altından yaralı olarak çıkartmayı başardı. Pembe B., ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:48 Kaynak: İHA
Melikgazi, Kayseri, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Etek boyu tartışmasının kahramanı kadın avukat, aynı etekle adliyede poz verdi Beşiktaş'ta patronu tarafından tekme tokat dövülen kadın çalışan konuştu Avustralya'da uyuduğu sırada pitonla göz göze gelen kadının hayatını soğukkanlılığı kurtardı Ayağa kalkmadığı için 2 çalışanını darp eden patron, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 23:10:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tramvayın altında kalan yaşlı kadın yaralı olarak kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]