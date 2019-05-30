Tramvayın altında kalan yaşlı kadın yaralı olarak kurtarıldı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tramvayın altında kalan yaşlı kadın, ekipler tarafından yaralı kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:05 Kaynak: İHA
'nin Melikgazi
ilçesinde tramvayın altında kalan yaşlı kadın, ekipler tarafından yaralı kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İldem Mahallesi'nde meydana gelen olayda Pembe B. (60), tramvayın altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yoğun çaba sonrası yaşlı kadını tramvayın altından yaralı olarak çıkartmayı başardı. Pembe B., ambulans ile Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
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